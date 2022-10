HCD mit Niederlage in Tschechien

Am Ende reicht es dem HC Davos in der Champions Hockey League knapp nicht zum Gruppensieg. Zum Abschluss der Gruppenphase verloren die Davoser nach Toren von Raphael Prassl, Enzo Corvi und Simon Knak in Trinec 3:4. Sie wurden damit von Skelleftea noch überholt. Im Achtelfinale trifft der HCD auf einen Sieger einer anderen Gruppe und damit auf einen potenziellen Hochkaräter.