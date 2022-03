HCD kämpft sich zurück und schnappt sich zwei Punkte

Luca Cunti im ersten und der Postfinance-Topskorer Toni Rajala im zweiten Drittel hatten die frühe Führung durch den HCD-Veteranen Andres Ambühl wettgemacht. So resultierte am Ende die vierte Niederlage in Serie für den EHC Biel, der wie im letzten Jahr die bereits sicher geglaubte Viertelfinal-Qualifikation noch zu verspielen droht. Die Seeländer sollten gewarnt sein: Als Siebter verloren sie dann im Achtelfinal überraschend gegen Rapperswil-Jona.

Auch das sechstplatzierte Davos spürt trotz des ersten Auswärtssieges im vierten Duell mit Biel den Atem der Verfolger Lausanne und Servette im Nacken. Die vier Teams liegen auf den Plätzen 5 bis 8 innerhalb von zwei Punkten. Biel (mit 48 Spielen) und Davos (49) weisen jeweils 82 Zähler auf, Lausanne (48) und Servette (49) jeweils deren 80. Da nicht alle Klubs das volle Pensum von 52 Runden absolvieren können, wird am Ende der Punkteschnitt entscheiden. (sda/so)