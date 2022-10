HCD gewinnt zum vierten Mal in Folge

Das wars! Der HCD gewinnt gegen Ajoie mit 5:1 und feiert damit Sieg Nummer 4 in Folge.

Bristedt per Penalty und Rasmussen im Powerplay bringen den HCD in den ersten zehn Minuten der Partie mit 2:0 in Führung.

Für Rasmussen ist es bereits der sechste Treffer in dieser Saison, kein anderer Spieler in der Liga hat mehr auf dem Konto.

Einigermassen beeindruckend auch das Powerplay der Davoser. Im siebten Spiel gibts Treffer Nummer 10 und 11. Erfolgsquote in Überzahl: bei beinahe 50 Prozent!

Nach dem Anschlussreffer Ajoies treffen Chris Egli und Marc Wieser im Mitteldrittel. Nussbaumer sorgt fünf Minuten vor dem Ende mit dem 5:1 für die definitive Entscheidung.

Für den HCD gehts schon am Dienstag weiter. Nicht in der Liga, sondern in der Champions League gegen Ocelari Trinec.

Alles zur Partie von heute gibts hier nachzulesen. Oder am Montag in unserer Printausgabe.

War mir auch heute eine Freude! Bis zum nächsten Mal.