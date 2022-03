HCD entscheidet Vor-Play-off-Fight dank Stransky-Tor für sich

Am Schluss war es ein wunderschön herausgespieltes Tor, das die Partie vom Dienstagabend in Biel zu Davoser Gunsten entschied. Matej Stransky vollendete in der Verlängerung nach einem Energieanfall des an diesem Abend omnipräsenten Enzo Corvi und einem perfekten Pass von Dominik Egli zum 3:2 für den HCD. Dass die Davoser in diesem Spiel noch als Sieger vom Eis gehen würden, danach sah es lange Zeit nicht aus. Zwar war der HCD über ­weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, zu fahrlässig gingen die Bündner aber mit ihren Chancen um.