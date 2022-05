HCD-CEO Gianola: «Ein grosses Zeichen der Gemeinde»

Um die Finanzen des HC Davos steht es auch in diesem Jahr nicht rosig. Nach den 3,8 Millionen Franken Verlust, die der HCD im letzten Jahr schrieb, klafft auch heuer ein grosses Loch in der Kasse der Bündner. Zwischen zwei und drei Millionen Franken beträgt das Minus im Geschäftsjahr, das am 30. April zu Ende gegangen ist.