HCD bleibt bei Pflichtsieg ohne Gegentor

Übrigens: Der HC Davos und der HC Ajoie spielten nicht wie gewohnt in ihren Clubfarben sondern der HCD in grün-blauen und HCA in grün-weissen Trikots, den Farben der «Greenhope» Stiftung.

Telegramm:

Davos - Ajoie 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

4656 Zuschauer. - SR Stolc/Hürlimann, Steenstra (CAN)/Gnemmi.

Tore: 11. Jung (Ambühl, Nygren) 1:0. 32. Corvi (Bromé/bei 5 gegen 3) 2:0. 44. Bromé 3:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Bromé; Devos.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Zgraggen, Barandun; Stoop, Heinen; Stransky, Rasmussen, Bromé; Ambühl, Corvi, Chris Egli; Frehner, Prassl, Julian Schmutz; Wieser, Canova, Knak.

Ajoie: Aeberhard; Gauthier-Leduc, Pouilly; Rouiller, Hauert; Birbaum, Eigenmann; Joggi, Bartholet; Huber, Devos, Reto Schmutz; Asselin, Frossard, Wännström; Frei, Romanenghi, Schweri; Bogdanoff, Macquat, Schnegg.

Bemerkungen: Davos ohne Nussbaumer, Simic (beide verletzt) und Pospisil (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Hazen, Wolf (beide verletzt) und Fortier (überzähliger Ausländer). Ajoie ab 58:02 ohne Torhüter.