Grosser Erleichterung folgt positiver Blick nach vorne

Die Spieler des HC Prättigau-Herrschaft machten am Samstag nach dem 4:2 bei Vallée de Joux die Nacht zum Tag. Auch Präsident Stephan Weber, der mit dem Fan-Car ins Hochtal des Juras gereist war, ist am Tag danach noch in Feierlaune. «Es war eine nervenaufreibende Partie. Für meinen Klub ist der Ligaerhalt unheimlich wichtig. Es ist einfach nur toll, dass wir es geschafft haben», so Weber. Er sei stolz auf seine Mannschaft. Sie habe Wille gezeigt und sich den Sieg erkämpft.