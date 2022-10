Gegen die Ex-Kollegen in den Achtelfinal

Erstmals seit dem Jahr 2017, als der HCD in der Champions Hockey League im Sechzehntelfinal gegen Linköping den Kürzeren zog, bietet sich den Bündnern heute Dienstagabend wieder die Chance, sich für die K.o.-Phase des internationalen Wettbewerbs zu qualifizieren. Nach einem guten Start in die Gruppenphase und drei Siegen aus vier Spielen braucht es dafür in den abschliessenden beiden Partien nur noch zwei Punkte.