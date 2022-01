Frage nach der Nummer 1 neu lanciert

Um 20.43 Uhr endet im spärlich frequentierten Block mit den Anhängern des EHC Arosa im Thomas-Domenig-Stadion in Chur an diesem Samstag eine weniger ruhmreiche Zeitspanne in der ruhmreichen Geschichte des neunfachen Schweizer Meisters. Mit 3:1 setzen sich die Spieler im gelb-blauen Dress gegen den Kantonsrivalen aus Chur durch. Ja, die Schanfigger und ihr Anhang hatten angesichts einer über zweijährigen Durststrecke fast vergessen, wie sich ein Derbysieg anfühlt. Trotzdem wurde das Verdikt eher beiläufig beklatscht. Es herrschte eine stille Freude und Genugtuung, aber keine Euphorie.