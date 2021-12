Ersatzlösung: Spengler Cup dürfte stattfinden

Die Tessiner müssen nach 14 positiven Coronatests in eine zehntägige Quarantäne. Für die Kanadier, dessen Spieler aus diversen Ligen Europas anreisen müssten, verunmöglichten die Coronamassnahmen der verschiedenen Länder eine Teilnahme, heisst es weiter. OK-Präsident Marc Gianola bedauere die Absage, zeige aber auch Verständnis: «Wir wissen vom Austausch mit allen teilnehmenden Mannschaften, wie schwierig das Reisen in diesen Tagen ist. Dass das Team Canada mit Spielern aus verschiedensten Ländern und Kontinenten dadurch noch viel mehr Restriktionen hinnehmen musste, die nun sogar eine Teilnahme verunmöglichen, ist sehr bedauerlich», so Marc Gianola in der Medienmitteilung.