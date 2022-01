Ernüchternder Wiederbeginn

Mehr als einen Monat ruhte der Spielbetrieb in der 1. Liga. In der Eishalle Grüsch wurde bloss trainiert, aber nicht gespielt. Der Wiederbeginn des HC Prättigau-Herrschaft an diesem Samstag gegen den EHC Frauenfeld ist also auf den ersten Blick betrachtet ein Tag der Freude. Und doch blickte Präsident Stephan Weber mit gemischten Gefühlen aufs Eis. «Klar freut es mich für die Jungs, dass sie wieder ihr Hobby wettkampfmässig betreiben dürfen», sagte er.