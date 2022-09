Erlösung gegen Aufsteiger: HCD holt ersten Saisonsieg

Drei Spiele, drei Niederlagen nach Penalties – so hat man sich den Saisonstart beim HC Davos nicht vorgestellt. Im vierten Anlauf klappts endlich mit dem Dreier. Gegen Aufsteiger Kloten geraten die Bündner nie ernsthaft in Bedrängnis. Am Ende heissts 7:0.

Der HCD legt wie schon gegen Lausanne einen Blitzstart hin. Nach dem ersten Drittel stehts bereits 3:0. Der erste Treffer durch Abmühl fällt schon nach 44 Sekunden

Apropos Ambühl:Der Captain trifft doppelt – wie auch Rasmussen.

Das 7:0 ist auch eine späte Revanche für die letzte Begegnung dieser Teams. Im Frühjahr 2018 gewann Kloten gegen Davos gleich mit 6:2.

Während der HCD den ersten Dreier holt (und damit weiter noch nie mit 0 Punkten vom Eis musste), kassiert Kloten im dritten Spiel die dritte Niederlage.

Weiter gehts für den HCD am Dienstag, zuhause gegen Meister Zug. Danke fürs Mitlesen. Einen detaillierten Matchbericht findet ihr in Kürze online oder hier zum Nachlesen im Ticker. Machts gut und bis zum nächsten Mal.