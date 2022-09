Erkämpfter zweiter Sieg für den HC Davos

Die Aufgabe für den HC Davos im zweiten Gruppenspiel der Champions ­Hockey League am Sonntagnachmittag war eine zumindest auf dem Papier einfachere als noch in der Auftaktpartie am Freitag, in der die Bündner das schwedische Spitzenteam Skelleftea 3:2 bezwangen. Die Belfast Giants sind auf der kontinentaleuropäischen Eishockey-Landkarte ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.