So tickt der neue HC-Davos-Cheftrainer Josh Holden

Seit Montag ist Josh Holden offiziell Cheftrainer des HC Davos. Im Interview spricht er erstmals über seine neue Aufgabe. Über seine Ideen. Und wie er den HCD wieder an die Spitze führen will.

Josh Holden ist wohl jedem Schweizer Eishockeyfan ein Begriff. Fast 15 Jahre seiner Karriere verbrachte der Mann aus Calgary in der Schweiz, ging unter anderem für Fribourg-Gotteron und den EV Zug auf Puck- und Torejagd. Seit Kurzem ist der 45-Jährige Cheftrainer des HC Davos. Wie aber tickt Josh Holden privat? Die Antwort darauf gibt es in unserem​​​«Entweder-Oder»-Video.