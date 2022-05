Etwas mehr als zwei Wochen weilte ich nun in Finnland für die WM. Ich durfte dabei vielen Eishockey-Spielen beiwohnen, die mal besser, mal schlechter waren. Ich durfte alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft miterleben, all die wunderbaren Siege in der Vorrunde, aber auch das bittere Aus im Viertelfinal.