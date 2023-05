Zwei Silbermedaillen, Kurzauftritt und Debüt als «Gitterbueb» – so liefen Niederreiters bisherige Weltmeisterschaften

Nino Niederreiter gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Eishockeyspielern aller Zeiten. 810 Spiele bestritt der Churer in der NHL, ist auch mit 30 Jahren noch immer unumstrittener Stammspieler. Dementsprechend gross sind die Jubelstürme, wenn Niederreiter seine Saison mit der WM verlängert. Zum siebten Mal ist er in diesem Jahr an Titelkämpfen dabei. Bei seinen ersten sechs Teilnahmen war Niederreiter auch ein Erfolgsgarant. Eine Übersicht.

2010: Das Debüt mit 17 Jahren

Erstmals trug Niederreiter 2010 an der WM in Deutschland das Trikot des Nationalteams. Damals war er nur gerade 17 Jahre alt, spielte in jenem Jahr sowohl in der U18-, als auch in der U20- und A-Nationalmannschaft. Die Schweiz scheiterte nach einer starken Gruppenphase im Viertelfinal knapp an Deutschland (0:1). Niederreiter kam in vier Spielen zum Einsatz, blieb aber ohne Skorerpunkt.