Zwei Siege vor dem Aufstieg und Abschied mit La Chaux-de-Fonds 

In Davos hat mit den ersten Gehversuchen auf dem Eis alles begonnen. Eine Juniorenstufe folgte bei Daniel Carbis danach der nächsten. In der Saison 2007/08 bestritt er unter Arno Del Curto seine ersten Partien mit der ersten Mannschaft. 42 Nationalliga-A-Einsätze inklusive einem Assist später wurde er vom HC Davos nach Langenthal in die zweithöchste Spielklasse ausgeliehen. Aus vorerst zehn Partien mit den Oberaargauern in der Saison 2009/10 wurden am Ende fünf Jahre und der Transfer zum HC La Chaux-de-Fonds.