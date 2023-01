Zwei Siege und eine Niederlage im Cup – das Eishockey-Round-up

Chur gewinnt gegen Wil

Im Sportpark Bergholz in Wil trat der EHC Chur zum Auswärtsspiel im National Cup an. Vor 225 Zuschauer gingen die Bündner nach drei Minuten durch Jerome Portmann in Führung, mussten aber im zweiten Drittel in der 35. Minute den Ausgleich durch das Team aus der 1. Liga Überregional hinnehmen. Mischa Bleiker stellte aber nur vier Minuten später die Führung wieder her, die Lukas Rubin in der 48. Minute und Maurin Tosio in der 58. Minute noch weiter ausbauten. Weiter geht es für die Bündner am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den EHC Bülach.