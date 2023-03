ZSC-Trainer Marc Crawford ist zurück an alter Wirkungsstätte

Marc Crawford hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Stanley-Cup-Sieger mit den Colorado Avalanche. Insgesamt 15 Jahre lang Headcoach eines NHL-Teams. Nun steht er seit Anfang Jahr bereits zum zweiten Mal im Dienste der ZSC Lions. Er habe schon früh sein Interesse am Engagement in Zürich für die kommende Saison deponiert. Dann sei Zürich an Weihnachten auf ihn zugekommen und habe ihm gesagt, dass man einen Wechsel wolle. «Nach einer kurzen Diskussion mit meiner Frau habe ich dann zugesagt», so der Kanadier.