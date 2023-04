WM-Vorbereitungscamp: Mit fünf HCD-Spielern und Kneubühler als einzigem Neuling

Zwei Spiele gegen die Slowakei

Einziger Neuling ist der 27-jährige Ambri-Stürmer Johnny Kneubühler.

In der Vorbereitungsphase wird Patrick Fischer auch von Ambris Cheftrainer Luca Cereda unterstützt, ehe nach der U18-WM in Basel und Pruntrut Marcel Jenni als Assistent zum Nationalteam stösst.

Die erste Trainingswoche im Wallis wird mit zwei Länderspielen gegen die Slowakei am 14. April in Visp und am 15. April in Pruntrut abgeschlossen, die zweite Woche in Lausanne mit Länderspielen gegen Frankreich am 21. April in Visp und am 22. April in Lausanne. Danach reist die Nationalmannschaft zur Vorbereitung ein erstes Mal nach Lettland und zum Vierländerturnier nach Stockholm und Brünn. (sda/red)