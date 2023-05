Bademäntel, Stolpersteine, alles ist gut

Auf den zweiten Blick, da ist es doch Liebe. Aber von vorne: Es ist selten schlau, ziellos durchs TV-Programm zu zappen. Am Dienstagabend, der Koffer für Riga ist gepackt, tue ich es trotzdem. Belustige mich an Bauern, die im Fernsehen ihre Frau des Lebens suchen. Frage mich, wie viele schwedische Kriminalisten es gibt. Jeden Abend ein neuer Fall. Beim Eurovision Song Contest (nein, eigentlich gar nicht mein Ding) bleibe ich hängen. Schaue dieser Boygroup zu, die da in Bademänteln einen auf Beatles machen.