Vor Play-off-Spiel 3 gegen Martigny: Der EHC Arosa will das Saisonende hinauszögern

Martigny ist in dieser Saison definitiv der Angstgegner des EHC Arosa. In den bisherigen fünf Partien inklusive dem Cupfinal in Luzern haben die Schanfigger Eishockeyaner nur einen Sieg landen können. Eine weitere Niederlage darf sich das Team von Trainer Rolf Schrepfer nicht erlauben. Verliert Arosa auch das dritte Play-off-Halbfinalspiel, wäre das gleichbedeutend mit dem Saisonende – und zumindest den sportlichen Aufstiegsträumen. Im Hinterkopf sei die Swiss League bei allen natürlich drin, sagt Reto Amstutz.