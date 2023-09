Vor dem Saisonstart in der MHL: EHC Chur will böser und besser werden

Als es in der letzten Spielzeit in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse MHL in den Play-offs um alles oder nichts ging, befand sich der EHC Chur bloss noch in der Zuschauerrolle. Kurz und ernüchternd viel er zuvor aus, der Auftritt der zweitbesten Mannschaft der Qualifikation in der mit 1:3-Siegen verlorenen Play-off-Viertelfinalserie gegen Huttwil. An Themen mangelte es also in der Saisonanalyse nicht. Wie ist die Diskrepanz in den Leistungen zwischen dem Grunddurchgang und der entscheidenden Meisterschaftsphase einzuordnen? Wo liegt die sportliche Wahrheit im Thomas-Domenig-Stadion?