Von der Verpflichtung bis zur Entlassung – so lief Wohlwends Zeit in Davos

April 2019: Der HC Davos hat sich im Play-out-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers gerade vor dem drohenden Abstieg gerettet, als er die Verpflichtung von Christian Wohlwend bekannt gibt. Der Engadiner folgt auf Harijs Witolinsch, der das Team nach dem Rücktritt Arno Del Curtos interimistisch übernommen hatte. Für Wohlwend ist es das erste Engagement als Profi-Trainer. Zuvor war er erfolgreich in den Nachwuchsauswahlen des Verbandes tätig.

Dezember 2019: Wohlwends erster Spengler Cup wird zum Fiasko. Drei Niederlagen, das Aus in den Pre-Semifinals. Der Trainer hatte sich verzockt, schonte in der Gruppenphase etliche Stammspieler für das erste K.o.-Rundenspiel. Der Poker ging nicht auf. Dazu sorgte Wohlwend für Schlagzeilen, als er die eigenen Fans für den fehlenden Support kritisierte. Beim ersten Meisterschaftsspiel 2020 entschuldigt er sich mit Mikrofon auf dem Eis für seine Entgleisung.

Februar 2020: Gleich in seinen ersten Monaten in Davos stürmt Wohlwend mit seinem Team in den Cupfinal. Statt die Krönung gibt’s dort gegen das damals noch unterklassige Ajoie eine bittere Pleite. 3:7. Wohlwend ist bedient.