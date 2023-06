Von der Eishockeyspielerin zur Trainerin: Auf den Rückritt folgt für Evelina Raselli der Rollenwechsel

Als ihre ehemaligen Teamkolleginnen an der Eishockey-WM Mitte April in Kanada um eine Medaille spielten, hatte Evelina Raselli ganz etwas anderes im Kopf. Während drei Wochen wanderte die einstige Schweizer Eishockey-Nationalspielerin auf dem Jakobsweg. Von den Pyrenäen in Frankreich bis in die spanische Stadt Santiago de Compostella. Ausgerüstet nur mit einem Rucksack, den sie mit vielen interessanten Begegnungen füllen durfte. «Ich habe das sehr genossen, denn für so etwas hatte ich während meiner Karriere nie Zeit.»