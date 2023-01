Viele Baustellen trotz Rekordmann Ambühl

Es besteht langsam, aber sicher die Gefahr, dass man sich an dieser Stelle immer wieder wiederholt. Doch bei Andres Ambühl kommt man nicht umhin, seine Rekorde immer wieder zu erwähnen. Er ist WM-Rekordteilnehmer, -Rekordspieler und wird dereinst auch, wenn er ohne Verletzungen bleibt, der Spieler mit den meisten Partien in der National League sein. Am letzten Wochenende kam eine weitere Bestmarke hinzu. Ambühl absolvierte seine Spiele 1004 und 1005 für den HCD und knackte damit die Rekordmarke von Reto von Arx, einer weiteren HCD-Klublegende.