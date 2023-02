Und die Rapperswil-Jona Lakers tun es schon wieder

Nachdem die Rappers­wil-Jona Lakers seit dem Wiederaufstieg in die National League im Jahr 2018 nacheinander die Plätze 12, 12 und 10 belegt hatten, gelang ihnen im vergangenen Jahr die Überraschung. Sie qualifizierten sich auf Platz 4 direkt für die Play-offs, wo die Saison dann nach sieben Spielen in einer denkwürdigen Serie gegen den HC Davos zu Ende ging. An der Bande? Stefan Hedlund, in seinem ersten Jahr bei den Lakers.