Transferticker: Prassl wechselt vom HCD zum Lausanne HC

Di. 21.05.2024 - 11:07

HC Davos verpflichtet Julius Honka

Wie der HC Davos am Dienstag bekannt gibt, wechselt Julius Honka vom SC Bern zu den Davosern. Der finnische Verteidiger wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Honka debütierte in der vergangenen Saison in der National League. Für den Berner Klub bestritt er 29 Spiele, wo der 28-Jährige an 14 Toren beteiligt war. Zwischenzeitlich wurde Honka an Genf Servette ausgeliehen, wo er in 21 Spielen zehn Skorerpunkte sammelte. Für Genf war er auch am Sieg in der Champions Hockey League beteiligt.

Zudem wird Yanik Lichtensteiger mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschreibt für ein Jahr beim HC Davos. Schon in der vergangenen Saison sammelte Lichtensteiger erste Erfahrungen auf National-League-Stufe. (red)