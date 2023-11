Transferticker: Ex-HCD-Spieler Luca Hischier hat einen neuen Klub

So. 29.10.2023 - 12:21

Joe Thornton macht definitiv Schluss

Wenn ein NHL-Spieler, egal wie weltbekannt er ist, seinen Rücktritt bekannt gibt, ist das nicht zwangsläufig ein Eintrag in einem regionalen Ticker wert. Bei Joe Thornton aber schon. Denn der 44-jährige Kanada-Schweizer hat einen engen Bezug zur Schweiz, genauer gesagt zu Davos und dem dort ansässigen Hockeyklub. In den Saisons 2004/05 und 2021/13, in denen in Übersee nicht gespielt wurde, lief der mittlerweile 44-jährige Spielmacher in der National League für den HC Davos auf. Auf Leihbasis kehrte er 2020/21 nochmals zum HCD zurück und absolvierte im Landwassertal meist auch sein Sommertraining. Bei seinem ersten Abstecher nach Davos lernte er auch seine heutige Frau Tabea kennen und lieben. Nun hat er im Mai 2022 also sein letztes NHL-Spiel für die Florida Panthers absolviert. «Ich dachte, ihr findet es früher heraus, aber ihr habt immer wieder nachgefragt, also bin ich hier und sage: Ich trete zurück», sagte er in einem Video der San Jose Sharks, bei denen er rund 15 Saisons spielte, auf Instagram. In insgesamt 24 NHL-Saisons absolvierte Thornton die sechstmeisten Spiele der Geschichte (1714) und sammelte dabei 1539 Punkte (430 Tore, 1109 Assists). Nach seinem definitiven Rücktritt dürften die Spekulationen um Thornton zunehmen. Schon lange wird darüber gerätselt, ob er eines Tages als Trainer, als Spengler-Cup-Sportchef oder in einer anderen Funktion beim HCD einsteigen könnte.