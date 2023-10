Transferticker: Bleibt Tomas Jurco bis Ende Jahr beim HCD?

Do. 26.10.2023 - 16:31

Wechselt Nico Gross zum HCD?

Er war Captain in verschiedenen Schweizer Nachwuchsauswahlen. Spielte während drei Jahen in einer kanadischen Juniorenliga. Ist zweifacher Meister mit dem EV Zug. Und könnte bald für den HC Davos spielen. Der Vertrag von Nico Gross beim EVZ läuft im Sommer aus. Die Frage: Verlängert der Engadiner in der Zentralschweiz? Oder sucht er eine neue Herausforderung? Für die zweite Option spricht: Die Konkurrenz in der Verteidigung beim EVZ ist riesig. Mit rund 13 Minuten Eiszeit pro Spiel ist Gross bloss die Nummer 7 in der Verteidigerhierarchie. Daran dürfte sich in unmittelbarer Zukunft kaum etwas ändern. Dafür ist er eigentlich zu gut. Kommt hinzu: Mit 23 Jahren kommt Gross langsam ins beste Eishockeyalter. Fraglich, ob er da weiter hinten anstehen will. Gross wurde 2018 in der vierten Runde von den New York Rangers gedraftet, er nahm vier Mal an einer U20-WM teil. Was spricht für einen Wechsel nach Davos? Gross ist Bündner, lancierte seine Karriere einst in St. Moritz. Und: HCD-Trainer Josh Holden kennt den Defensivspezialisten aus gemeinsamen Zeiten in Zug. Beim HCD laufen die Verträge von Dominik Egli und Noah Schneeberger im Sommer aus. Gross wäre ein valabler Nachfolger.