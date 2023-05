Toptorschütze und Rekordhalter: das WM-Zwischenfazit der Bündner

Andres Ambühl (0 Tore/1 Assist)

In Sachen Einsatz und Kampfwille macht ihm auch mit knapp 40 Jahren keiner was vor. Wahnsinn, was der HCD-Captain in diesem Alter auf diesem Niveau noch immer liefert. Und: Seine Erfahrung könnte in den kommenden K.o.-Duellen Gold wert sein. Was ihm bislang noch etwas fehlt: das Quäntchen Glück. Hatte in sämtlichen Spielen seine Möglichkeiten, wartet aber noch auf den ersten Treffer. Gegen die Slowaken legte er zweimal herrlich auf Niederreiter auf – einmal führte die Vorlage zum Tor.