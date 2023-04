Tino Kessler: Beim HCD «ausgemustert» - jetzt kämpft er um den Titel

Frühling 2023. Drei Siege fehlen dem EHC Biel und Tino Kessler noch zum Titelgewinn in der National League. 1:1 heisst es in der Finalserie gegen Genf. Dass die Seeländer vom Titel träumen dürfen, hat auch mit der Person Kessler zu tun. Sieben Skorerpunkte hat der Bündner in den Play-offs bislang realisiert. Er gehört zu den besten Punktesammlern bei den Bernern.