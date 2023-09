Teil 3: Diese Bündner spielen in der National League

Rapperswil-Jona: L uca Capaul (Chur)

In der Saison 2022/23 hat der Churer zwar 26 Partien für Kloten bestritten, der Durchbruch in der National League ist dem 23-jährigen Verteidiger aber noch nicht gelungen. Dieser soll nun bei den Rapperswil-Jona Lakers folgen. Der Konkurrenzkampf ist dort aber noch grösser, und gemäss Papierform ist Luca Capaul in der Verteidigung der Lakers die Nummer 9.