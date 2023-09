Teil 2: Diese Bündner spielen in der National League

Biel: Tino Kessler (Schiers)

In der vergangenen Saison, seiner dritten kompletten beim EHC Biel, schaffte es Tino Kessler mit den Seeländern bis in den Play-off-Final. Der 27-jährige Stürmer aus Schiers bestritt dabei alle 69 Spiele seines Teams und steuerte 35 Skorerpunkte (10 Tore) bei – noch nie war er so produktiv. Macht er unter dem neuen Biel-Trainer Petri Matikainen so weiter, dürfte die Länderspiel-Premiere nur noch eine Frage der Zeit sein und steigert Kessler seinen Marktwert weiter.