Stolz und Zufriedenheit beim EHC Chur

Der EHC Chur hat in der MHL-Qualifikation 60 Punkte gesammelt – 22 mehr als im Jahr zuvor. Das neuformierte Team von Reto und Jan von Arx gehörte ab der ersten Runde zu den Ligadominatoren und kam ohne grössere Rückschläge durch die Saison. Am Ende reichte es dem Stadtklub in der dritthöchsten Liga des Landes zu Rang 2 hinter Qualifikationssieger Thun und einen Punkt vor dem Kantonsrivalen Arosa. Etwas getrübt wurde die Bilanz am Ende nur durch das Ausscheiden in den Play-off-Viertelfinals.