Stimmen, Emotionen, Spektakel - das grosse Extra zum Spengler Cup

Du willst nochmals eintauchen in den Spengler Cup 2022? Willst hautnah dabei, wenn Ambri-Piotta sein kleines Märchen schreibt? Und hören, was die Spieler des HC Davos zum Halbfinal-Aus sagen? Das kannst du mit unserem grossen Spengler Cup Extra. Am 2. Januar ab 18 Uhr auf TV Südostschweiz. Ein Vorgeschmack gibts oben im Video.