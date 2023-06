Stanley Cup: Gelingt Florida gegen Vegas der nächste, letzte Coup?

Wir schreiben den 23. April dieses Jahres. Die Florida Panthers haben gegen den Qualifikationssieger Boston in der ersten Play-off-Runde soeben das vierte Spiel auf heimischem Eis mit 2:6 verloren. 1:3 liegen sie in der Best-of-7-Serie zurück, an ein Comeback gegen die scheinbar übermächtigen Bruins glaubte wohl selbst der grösste Optimist nicht mehr.