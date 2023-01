So wird Rekordmann Ambühl von den Davoser Fans gefeiert

Ambühl durchlief als Junior sämtliche Nachwuchsabteilungen des HCD, sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er in der Saison 2000/01. Sehr schnell etablierte er sich danach als Stammspieler. Ausser einem Abstecher in die AHL (2009/10, Hartford Wolf Pack) und drei Jahren in Zürich (2010–2013) nach seiner Rückkehr aus Nordamerika, lief der Bauernsohn aus dem Sertig einzig für den HCD auf. Zu seinem beeindruckenden Palmarès gehören sechs Meistertitel, fünf davon mit Davos. Mit dem Nationalteam nahm er fünf Mal (!) an Olympischen Spielen teil. Mit 123 WM-Partien hält er einen Weltrekord. 2013 gewann Ambühl WM-Silber.