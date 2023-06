SIHF-CEO Bloch zur Swiss League: «Der Swiss League täten ein oder zwei Bündner Klubs sicher gut»

Es ist noch nicht lange her, da stand die Swiss League, die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga, am Abgrund. Probleme mit der Vermarktung, fehlende TV-Gelder und zu hohe Kosten machten den Klubs zu schaffen. Das hatte zur Folge, dass sich mit Langenthal ein langjähriges, erfolgreiches Mitglied freiwillig in den Amateursport zurückzog. Dank Subventionen des Verbands und der Klubs der National League ist der Ligabetrieb zumindest für die nächsten zwei Jahre gesichert. Doch was danach kommt, ist unklar.