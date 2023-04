Sieg im entscheidenden Spiel 7: Servette ist Eishockey-Schweizermeister

Goalie Mayer steht beim HCD auf der Lohnliste

Einen entscheidenden Anteil an Genfs Erfolg hat Goalie Robert Mayer. Der 33-Jährige, in Haldenstein aufgewachsen, wurde im vergangenen Sommer verpflichtet – als Absicherung hinter Gauthier Descloux. Doch Mayer machte sich in den Play-offs dank starken Leistungen zur Nummer 1. Kein Goalie hat in der entscheidenden Phase der Meisterschaft im Schnitt so wenige Tore kassiert wie der Bündner. Und auch die Fangquote von 93,30 ist top.

Kurios: Mayer spielte bereits von 2014 bis 2020 bei Servette, ehe er mit einem Vierjahresvertrag zum HC Davos wechselte. Nach einer Saison setzte ihn sein damaliger Trainer Christian Wohlwend auf die Tribüne, machte klar, dass Mayer in Davos nicht mehr spielen würde. Nach einem kurzen Gastspiel in Langnau landete Mayer schliesslich wieder in Genf. Der HCD soll – als Teil des Deals – noch immer ein Teil seiner Lohnsumme bezahlen. Immerhin können sie in Davos nun sagen, einen Schweizermeister auf ihrer Lohnliste zu haben.