Schweizer verlieren auch gegen Tschechien

Die Schweizer zeigten gegen die Osteuropäer die beste Leistung an diesem Turnier, besonders stark spielten sie im Mitteldrittel. Sie belohnten sich jedoch nicht für den grossen Aufwand. Einem Treffer am nächsten kamen Sven Senteler (31.) und Dario Simion (45.), die jeweils an der Torumrandung scheiterten. In der 23. Minute brachte Marco Lehmann in Unterzahl allein vor dem tschechischen Keeper Dominik Pavlat den Puck nicht im Gehäuse unter. Wenige Sekunden vor dem Ende vergab Calvin Thürkauf frei stehend aus kurzer Distanz.