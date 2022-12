Schlägt der HCD endlich wieder zu?

Es ist eine gefühlte Ewigkeit. Elf Jahre ist es her, seit der HC Davos letztmals am Spengler Cup triumphierte. Die Bündner standen seither nur gerade einmal im Final – beim Lockout-Spengler-Cup 2012, als ein kanadisches NHL-Ensemble die Fans in der Davoser Eishalle verzauberte und den HCD – mit Patrick Kane, Loui Eriksson oder Joe Thornton – im Final gleich 7:2 besiegte. Seither gewannen die «Ahornblätter» das Turnier vier weitere Male, überholten den HCD und sind mit 16 Titeln seit der ersten Teilnahme 1984 Rekordsieger.