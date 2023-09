Roman Cervenka: Der Zauberer ist zurück und greift in seine Trickkiste

Im Fernsehstudio 5 am Leutschenbach in Zürich wurden am Samstagabend an den Swiss Comedy Awards in verschiedenen Kategorien die besten Schweizer Comedians des Jahres ausgezeichnet. In Sachen Unterhaltung oder Slapstick hätte am Samstag im Eisstadion am oberen Zürichsee in Rapperswil-Jona auch ein Preis vergeben werden können.