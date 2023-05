Robert Mayer: «Manchmal wäre Aufgeben das Einfachste gewesen»

Ja, was hätte er gesagt? Robert Mayer muss kurz überlegen. «Wahrscheinlich nichts. Ich hätte einfach unterschrieben.» Es ist Donnerstagabend. Das Schweizer Nationalteam hat gerade die erste Trainingseinheit in der WM-Stadt Riga hinter sich. Und mitten drin: Dieser Robert Mayer. Goalie. Vor kurzem Meister geworden mit Servette, der erste grosse Titel in seiner Karriere. 33-jährig musste er dafür werden. Meister, WM-Goalie – dabei schien Mayers Karriere schon mehrmals am Ende. Robert Mayer, was hätten Sie gesagt, wenn Ihnen das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte?