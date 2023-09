Pro und Kontra: Kann der HCD Meister werden? - Unsere Experten sind sich uneins

PRO

Roman Michel, Leiter Sport

Wie erkennt man, dass beim HC Davos ein neues Zeitalter angebrochen ist? Wenn etwa vor dem Saisonstart vom Meistertitel gesprochen wird. Was es in 23 Jahren Arno Del Curto selbst in den Jahren der Dominanz nie gab, wird jetzt mit der «Mission 32» zusammengefasst. Der 32. Titel soll her.