Prättigau scheitert in Play-off-Viertelfinals an Wil

Kurz nach 22 Uhr ist das Ende besiegelt. Der HC Prättigau-Herrschaft verliert in den Play-off-Viertelfinals das vierte Spiel der Best-of-5-Serie gegen Wil mit 2:4 und scheidet damit aus. Dies, nachdem die Herrschäftler die Qualifikation auf Rang 5 beendet hatten.

Wegweisend im vierten Play-off-Spiel gegen den Quali-Vierten Wil war der missglückte Start. Bereits nach zehn Minuten lag der HCPH mit 0:2 im Rückstand. Zwar gelang zum Start ins Mitteldrittel der Anschlusstreffer. Nur wenige Augenblicke später stellten die Gäste den alten Vorsprung wieder her. Und: Auch auf das 2:3 wusste Wil prompt zu reagieren. Während es für die Thurgauer in die Halbfinals geht, geht es für die Prättigauer in die Ferien.