Powerbreaks: Die ungewohnten Pausen an der Eishockey-WM

Das gibt es nur an der WM: Powerbreaks. Kurze Pausen, mitten im Drittel. Gemacht primär für die TV-Anbieter, die für wenige Sekunden in die Werbung schalten und so etwas Geld scheffeln. Und auf den Stadiontribünen nutzen die Veranstalter die kurzen Auszeiten, um die Fans zu bespassen. Bongo-Cam, Kiss-Cam, all die Dinge halt, die man an jedem Event sieht. Die irgendwie abgelutscht sind. Und bei denen man doch immer hinschaut.