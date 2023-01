Nygren-Ersatz gefunden: Der HCD holt Aaron Irving

Dem HC Davos fehlen in der Verteidigung momentan drei Stammkräfte. Magnus Nygren und Sven Jung werden in dieser Saison nicht mehr ins HCD-Lineup zurückkehren. Hinzu kommt mit Thomas Wellinger ein dritter Defensivmann, der momentan verletzt fehlt. Darum suchte HCD-Sportchef Jan Alston fieberhaft nach Verstärkung auf dem internationalen Markt – und wurde fündig.

Der Kanadier Aaron Irving stösst bis Ende der laufenden Saison zu den Bündnern, wie der Klub am Montag mitteilt. Der 26-Jährige kommt von SaiPa Lappeenranta, dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der finnischen Liga. Da SaiPa die Play-offs deutlich verpassen wird, haben die Finnen einem Wechsel ihres produktivsten Verteidigers zugestimmt. Mit Irving holen die Bündner in erster Linie einen Ersatz für Nygren. Der Kanadier weist in der bisherigen Saison in 42 Spielen 23 Skorerpunkte auf, er ist auf dem Papier noch leicht produktiver als der Schwede. Irving wird nach Davos reisen, sobald sein Arbeitsvisum vorliegt, und danach erstmals für die Bündner auflaufen.

Irving wurde 2014 in der sechsten Runde des NHL-Drafts von den Nashville Predators gezogen. In der besten Liga der Welt kam er aber nie zum Einsatz, weshalb er 2018 nach Norwegen zu Storhamar wechselte. Nach einer Saison in Schweden spielte er die letzten beiden Saisons in Tschechien, ehe er auf diese Spielzeit hin nach Finnland wechselte. Die National League wird somit die vierte grosse europäische Liga, in der Irving spielt.