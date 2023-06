Nico Hischier: «Die Enttäuschung ist schon immer noch da»

Nach einer langen Saison in der National Hockey League (NHL) und nach einer WM-Kampagne mit dem Schweizer Nationalteam kehrt der Briger Nico Hischier in den Sommermonaten jeweils in seine Heimat zurück. Familienbesuche und das Sommertraining stehen an, aber auch ein Besuch in Davos steht auf der Agenda. Procar Davos AG ist seit Jahren Nico Hischiers Autopartner, Geschäftsführer Carlo Gruber, ehemaliger HCD-Junior und Coucousin Hischiers, stellt dem NHL-Profi jeweils einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung.