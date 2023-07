Neuzugang im Kader: Chur verpflichtet Niels Riesen vom EHC Kloten

Gemäss einer Mitteilung vom Dienstagabend verpflichtet der EHC Chur Niels Riesen für die kommende Saison und komplettiert damit das Goalie-Duo. Der 20-jährige Torhüter wechselt aus dem Nachwuchs des EHC Kloten in die Bündner Hauptstadt. Beim EHC Kloten (Saison 2021/22) und per B-Lizenz beim EHC Winterthur (Saison 2022/23) konnte Nielsen bereits erste Erfahrungen in der Swiss League sammeln, wie es weiter heisst.

In der kommenden Saison wird der 20-Jährige trotz Transfer zu Chur weiterhin als dritter Torhüter dem Kader der Zürcher NL-Mannschaft angehören. Mit dieser Entscheidung erhalte der junge Goalie die Möglichkeit, regelmässig auf höchstem Niveau zu trainieren, heisst es weiter. (paa)